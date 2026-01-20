Polka błysnęła w Pucharze Świata, o podium decydowało 0,55 sekundy. Gwiazda pokonana

Wtorek był dniem slalomu giganta kobiet we włoskim Kronplatz. Maryna Gąsienica-Daniel w ostatnich tygodniach potrafiła zajmować wysokie miejsca w Pucharze Świata. Regularnie pojawia się w drugiej dziesiątce, 27 grudnia skończyła jako 5. w Semmering, a 3 stycznia była 7. w Kranjskiej Gorze.

Dziś znowu zapowiadało się na dobry wynik. Po pierwszych przejazdach (rozpoczęły się o 11:30) nasza rodaczka plasowała się na 6. lokacie ze stratą 1,09 sekundy do prowadzącej Sary Hector i 0,6 s do trzeciej Julia Scheib. Wyprzedzała o 0,09 s Federicę Brignone, wracającą po 292-dniowej przerwie koniecznej z powodu kontuzji.

Niedługo po godzinie 14:00 czołówka wykonała drugie przejazdy. Napięcie w słonecznych Dolomitach powoli rosło. Niebawem w akcji pojawiła się ponownie Brignone. Jej próba wywołała euforię miejscowych kibiców, bo 3-krotna medalistka olimpijska pokazała odwagę i piękną technikę.

Tuż po niej ruszyła Gąsienica-Daniel. Odparła atak Włoszki, jadąc ten przejazd w czasie 1:06.23, co dało 0,22 s przewagi nad "Fede".

Następnie czekaliśmy na ostatnią piątkę. Thea Stjernesund spadła i za Polkę, i za reprezentantkę Italii. Oznaczało to, że nasza rodaczka co najmniej wyrówna najlepszy rezultat z tego sezonu. Z fotela liderki strąciła ją 2-krotna mistrzyni olimpijska i 8-krotna mistrzyni świata Mikaela Shiffrin, okazała się szybsza o 0,15 s.

Chwilę później Scheib wspięła się na wyżyny, wyprzedzając Amerykankę o aż 0,86 s, a Polkę o 1,01 s. To był zdecydowany i jak się okazało udany atak na zwycięstwo w zawodach. Ani Camille Rast, ani prowadząca na półmetku Hector nie dały rady przeskoczyć tej poprzeczki, ale obie znalazły się na podium.

Niestety miejsce na pudle nie znalazło się dla Gąsienicy-Daniel, zakończyła rywalizację na 5. pozycji. Do "pudła" zabrakło 0,55 sekundy. Jak się okazało, uzyskała drugi najszybszy czas na drugich przejazdach. To naprawdę imponujące.

Puchar Świata, slalom gigant kobiet w Kronplatz, czołowa dziesiątka:

1. Julia Scheib - suma 2:19.85

2. Camille Rast (+0,37 s)

3. Sara Hector (+0,46 s)

4. Mikaela Shiffrin (+0,86 s)

5. Maryna Gąsienica-Daniel (+1,01 s)

6. Federica Brignone (+1,23 s)

7. Thea Stjernesund (+1,48 s)

8. Paula Moltzan (+1,51 s)

9. Valerie Grenier (+2,24 s)

10. Lara Della Mea (+2,60 s)

w zawodach brało udział 59 zawodniczek, do drugich przejazdów awansowało 30

Maryna Gąsienica-Daniel GEORG HOCHMUTH/AFP East News

Maryna Gąsienica-Daniel KERSTIN JOENSSON AFP

Federica Brignone AFP

