Polacy napędzili stracha faworytom. Co za walka w MŚ!

Szalona walka Polaków. Faworyci w strachu

W ostatniej parze Piotr Habdas, nasz czołowy slalomista, wciąż miał szansę na to, by dać Polsce awans. Początkowo przegrywał z Tommym Fordem, ale w końcówce objął prowadzenie. Przyjechanie do mety przed Amerykaninem było jednym z warunków do awansu. Drugim był czas. Polak musiał pokonać trasę w 22,65 sek. Niestety był wolniejszy o 0,02 sek.