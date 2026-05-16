Podwójna mistrzyni świata pominięta przez PZN. Ojciec w szoku, jest już wniosek

Polacy od lat odnoszą sukcesy w Alpecimbra FIS Children Cup, ale tylko nieliczni dochodzą do poziomu Pucharu Świata. Na większe sukcesy w światowym narciarstwie wciąż czekamy od dekad.

Wydaje się, że kilka lat temu trafiła nam się grupa, która daje nadzieję na lepsze jutro polskiego narciarstwa alpejskiego. W niej jest też Iga Kaczmarek. O niej od kilku lat, choć świętowała dopiero 16. urodziny, mówi się jako o wielkim talencie. Polski Związek Narciarski jakby jednak nie dostrzegał potencjału, jakim dysponuje ta zawodniczka.

Ojciec Igi zderzył się z systemem. "To był jeden z wielkich talentów"

Już kilka lat temu, kiedy rozmawiałem ze środowiskiem narciarskim o sukcesach naszych dzieciaków w Alpecimbra FIS Children Cup, słyszałem: będziemy frajerami, jeżeli nic z tego nie zrobimy.

System jednak bywa brutalny, o czym przekonał się jeszcze w czasach, gdy sam uprawiał sport, Piotr Kaczmarek - tata Igi. On też wygrywał nieoficjalne mistrzostwa świata dzieci.

- Był kiedyś taki Piotr Kaczmarek. To był jeden z wielkich talentów. Też wygrywał tę imprezę i zapowiadał nam się narciarz dużej klasy. Działacze "pomogli" mu jednak w tym, że zakończył karierę. Mam nadzieję, że teraz z młodzieżą nie stanie się to samo - mówił kiedyś w rozmowie ze mną Andrzej Bachleda-Curuś, jedyny polski medalista mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim i jedyny polski zwycięzca zawodów Pucharu Świata.

Uciekła z polskiego systemu, PZN rzucał kłody pod nogi

Niestety działacze znowu dorzucili swoje trzy grosze w przypadku córki Piotra Kaczmarka - Igi. Jej zwycięstwa w Alpecimbra FIS Children Cup zostały dostrzeżone w świecie. O Polce zaczęto nawet mówić w Pucharze Świata, bo jednak nasza alpejka zlała rywalki, podobnie jak to robiła całej zimy na zawodach we Francji. Tam się uczy i trenuje. Rodzice uznali, że dla niej to jedyna droga, by osiągnąć sukces. Iga jest stypendystką słynnej francuskiej szkoły Apex2100. Tam trenuje w niewielkiej grupie - dwie alpejki i dwóch trenerów. Szkoleniowcem głównym jest Stephane Sorrel.

Sukces w Alpecimbra FIS Children Cup jest zauważany w całym świecie narciarskim. Dzięki niemu można zyskać sponsorów. Pojawiają się lepsze możliwości sprzętowe. To wszystko można zyskać, ale też potrzebne jest wsparcie związku. Choćby takie minimalne.

Tymczasem rodzice już o sam start Igi w ubiegłym roku w Alpecimbra FIS Children Cup musieli walczyć, bowiem PZN rzucał kłody pod nogi, nie chcąc zgodzić się na występ w tej imprezie.

Przy pomocy prawników musieliśmy walczyć też tej zimy. Nie o sam start, ale o występ w pierwszej grupie, jako najlepszej polskiej zawodniczki, w tej imprezie. Musieliśmy udowadniać, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Ta walka kosztowała nas pieniądze, ale też nerwy. Sprawa była oczywista, a musiałem walczyć o córkę

Może to wynikało z tego, że rodzina Kaczmarków odcięła się od działaczy. Oni w swoją córkę, ale też syna Igora, który stawał już na podium zawodów FIS, zainwestowali ogromne pieniądze.

Wielki polski talent, ale miejsca w kadrze dla niej zabrakło. Ojciec reaguje: jestem zszokowany

Iga, odkąd zaczęła trenować we Francji, to przestała się pojawiać na zawodach PolSKI Mistrz. Teraz dla Kaczmarek zabrakło miejsce w kadrze juniorskiej. To wywołało ożywioną dyskusję w środowisku.

Oczywiście były pewne wytyczne, po których spełnieniu można było otrzymać miejsce w kadrze. Tym był udział w zawodach FIS i określone punkty. Tyle że Kaczmarek dopiero od lata będzie mogła startować w zawodach tej rangi. Kolejną było miejsce w "piątce" młodzieżowego Pucharu Polski, czyli zawodów "PolSKI Mistrz". Kaczmarek jednak, ze względu na szkołę we Francji, nie pojawiała się w tych zawodach.

Nic jednak nie stało na przeszkodzie, by tak obiecującą zawodniczkę powołać do kadry na wniosek trenera. Tym jest Janusz Starzyk i właśnie na jego wniosek zarząd PZN podjął decyzję o tym, by w kadrze młodzieżowej znalazła się niedoszła olimpijka Nikola Komorowska, która nie spełniała wytycznych, by w niej się znaleźć.

Dlaczego zatem tak ważne jest, by Kaczmarek jednak znalazła się w kadrze juniorskiej? A to dlatego, że jeden z zapisów w wytycznych brzmi: "Pierwszeństwo zgłoszeń do startów FIS i FISU mają członkowie Kadr Narodowych i zawodnicy z podpisanymi kontraktami zawodniczymi (na prawach członków KN)".

To oznacza, że PZN mógłby blokować starty Kaczmarek w zawodach FIS.

Przyznam szczerze, że jestem zszokowany decyzją PZN. Robimy jednak swoje we Francji. Nawet gdyby mnie torturowali, to nie dałbym się namówić na polski system treningowy. I w PZN to wiedzą. Szkoda, że nikt nie zawnioskował, a były takie możliwości, by dołączyć Igę do kadr, jak to miało miejsce w przypadku Nikoli Komorowskiej

Iga Kaczmarek zmieni obywatelstwo i Polska straci wielki talent? Już tej zimy może wszystkich zaskoczyć

Trzeba przyznać, że 16-latka notowała takie wyniki, jakich w Polsce jeszcze nie było na tym poziomie. Z kilkoma kadrowiczkami wygrywała o wiele sekund. Nie dawała szans rywalkom we Francji, bijąc je niesamowicie i to przez cały sezon. Nie dziwi zatem fakt, że Kaczmarek już teraz porównuje się do największych gwiazd narciarstwa alpejskiego.

- Iga została zauważona przez cały świat. Dzięki temu może kontynuować treningi we Francji na wysokim poziomie. Jeśli nie chcieliby nas w Polsce, to na "dzień dobry" mamy trzy-cztery kraje, w których gdybyśmy postarali się o paszport, to dostaniemy wsparcie. Dlatego niesłychane jest dla mnie to, że PZN tak się zachowuje. Oczywiście nie zamierzamy zmieniać kraju, bo jesteśmy patriotami. Chcemy reprezentować Polskę. Wchodzimy teraz w ważny czas, bo Iga, która jest w formie, zacznie starty w zawodach FIS. Jeśli dopisze zdrowie, to śmiem twierdzić - choć nie chcę pompować balonika - Iga zacznie od razu jeździć w Pucharze Europy i jestem zdania, że już w pierwszym sezonie w nim zapunktuje, a może pod koniec sezonu dostanie szansę startu w Pucharze Świata. Trenerzy, z którymi córka pracuje, też widzą jej potencjał, a jednak nie znalazło się dla niej miejsce w polskiej kadrze - przyznał Kaczmarek.

- Zbliża się nam sezon, w którym będziemy musieli wydać solidne pieniądze, bo wchodzimy na wyższą półkę i chcemy to zrobić dobrze. By wejść na światowy poziom, to trzeba spędzić ponad 200 dni na śniegu w bardzo dobrych warunkach treningowych. Dojazd do stoku musi być bardzo szybki. Najlepiej jest po prostu mieszkać przy stoku. Nie da się osiągnąć sukcesu, jeżdżąc busami z Polski na tygodniowe zgrupowania do Austrii, czy do Włoch. To jest amatorka. I to trzeba powiedzieć. To jest marnowanie pieniędzy i z tego co najwyżej może być mistrzostwo Polski. Sam status bycia w kadrze narodowej otwiera nam też drzwi do rozmów ze sponsorami. Poza tym to jest ważne dla trenerów Igi, którzy planują jej starty. Bez bycia w kadrze, mogłaby mieć zamknięte drzwi do niektórych zawodów, bo jest limit zawodników z danego kraju, a pierwszeństwo mają ci, którzy się w niej znajdują. Trenerzy przecież będą zgłaszać Igę na zawody właśnie poprzez nasz związek, dlatego ważne jest, by już na starcie do kariery ktoś nie zatrzasnął jej furtki. Chcę normalnie współpracować z PZN, ale ciągle mam wrażenie, że jesteśmy totalnie olewani. Mam nadzieję na wsparcie córki w kolejnych sezonach - dodał.

PZN mówi o błędzie. Już pojawił się wniosek w sprawie 16-latki

Zaraz po opublikowaniu kadr w narciarstwie alpejskim przez PZN w środowisku rozgrzały się telefony. Piotr Kaczmarek w końcu otrzymał informację, że nastąpił błąd i jego córka znajdzie się jednak w kadrze juniorów.

Informację też zweryfikowaliśmy w samym związku.

Wniosek trenera Janusza Starzyka jest procedowany, a zawodniczka z pewnością znajdzie się w składzie kadry narodowej juniorów. Trenerowi zależy na powołaniu zawodniczki i otworzeniu przed nią możliwości, jakie daje status kadrowicza PZN. Iga rozwija swoją karierę we francuskiej grupie APEX, co powoduje dla niej pewne ograniczenia. Z tego powodu nie brała udziału w Pucharze Polski, który w tym wieku, zgodnie z wytycznymi PZN, jest przepustką do powołania, alternatywą jest właśnie wniosek trenera i może on obejmować tylko jednego zawodnika - co się wydarzyło

- Ze swojej strony zauważam pewien problem w budowie kryteriów powołania w obecnym formacie, a także generalnie w samej procedurze powołania oraz formie samego kontraktu. Procedura jest opisana w wytycznych PZN. Rozmawialiśmy na ten temat na zarządzie, dlatego z pewnością nowy zarząd pochyli się nad tymi wyzwaniami i indywidualną formą realizacji szkolenia. Póki co poproszono nas, aby do czasu wyborów wstrzymać się z większymi zmianami. Fakt jest taki, że czasy się zmieniły - zawodnicy bardzo często realizują szkolenie w formie indywidualnej. Rodzice, mając doświadczenie, stwarzają im bardzo profesjonalne i lepsze warunki niż te, które może zapewnić PZN. Polska pod kilkoma względami odbiega od możliwości, jakie dają kraje alpejskie. Zawodnicy idą własną drogą i nie chcą rywalizować w Polsce - należy to dobrze przemyśleć, aby nie było, jak to często bywa, powodów do konfliktów pomiędzy zainteresowanymi oraz aby nikt nie myślał, że kogoś faworyzujemy albo nie doceniamy. Narciarstwo alpejskie to trudny sport. Droga, którą niektórzy w nim obrali, jest interesująca, świadoma, dająca większe szanse, a zarazem bardzo wymagająca pod wieloma względami - zresztą jak cały profesjonalny sport - dodał.

