Niespodziewana decyzja. Gwiazda rozstała się z trenerem w czasie MŚ

Informacja nadeszła w nieoczekiwanym momencie, zaledwie 24 godziny przed zaplanowanym na czwartek slalomie gigancie i trzy dni przed slalomem w ramach mistrzostw świata, które właśnie odbywając się we francuskim Courchevel. 27-latka zdobyła na nich póki co jeden medal: srebrny w supergigancie.

Shiffrin rozstała się z trenerem. Poluje na rekord wszech czasów

"Mikaela Shiffrin będzie rozwijać się z nowym trenerem i będzie nadal ściśle wspierana przez trenerów z U.S. Alpine Ski Team do końca sezonu i w przyszłości" - czytamy w oświadczeniu U.S. Ski and Snowboard, dla którego również Day nie będzie już pracował.