Medalistka igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, narciarka alpejska Tina Weirather zakończyła karierę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Narciarstwo alpejskie. Czekał całe zawody na swoją kolej. Przeszkodził mu przypadkowy pracownik. Wideo © 2019 Associated Press

30-latka z Liechtensteinu najlepsze wyniki uzyskiwała w supergigancie, w którym, oprócz wspomnianych medali, sięgnęła też po dwie małe Kryształowe Kule.

Reklama

Weirather w zamieszczonym w mediach społecznościowych filmie przyznała, że niedawno natrafiła na swój pamiętnik sprzed kilkunastu lat, a w nim opisane były jej sportowe plany na przyszłość.

"Znalazłam piramidę celów, które opisałam jako cele krótko-, średnio- i długoterminowe. Gdy to zapisywałam, nie miałam świetnych wyników, a do tego borykałam się z kontuzją obu kolan. [...] A potem prawie się popłakałam, bo zdałam sobie sprawę, że to wszystko osiągnęłam" - przyznała.

Rodzice Weirather również byli utytułowanymi alpejczykami. Jej mamą jest Hanni Wenzel, a tatą Harti Weirather.