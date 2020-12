Polska narciarka kolejny raz potwierdziła swoją wysoką dyspozycję. Po świetnym środowym starcie dzień później Maryna Gąsienica-Daniel ponownie stanęła na najwyższym stopniu podium w Pucharze Europy w Hippach.

W ostatnich dniach coraz więcej mówi się o formie reprezentantki Polski w narciarstwie alpejskim. Maryna Gąsienica-Daniel najpierw osiągnęła najlepszy wynik w karierze w Pucharze Świata w Courchevel, aby następnie dwukrotnie sięgnąć po zwycięstwo w Pucharze Europy. Środowy start alpejki przyniósł jej triumf.

W czwartek 26-latka ponownie okazała się najlepsza na trasie Pucharu Europy. Zawodniczka objęła prowadzenie już po pierwszym przejeździe, mając 0,14 sekundy przewagi nad Norweżką Holtmann. Drugi przejazd ułożył się po myśli Gąsienicy-Daniel. Holtmann nie zdołała ukończyć kolejnej próby.

Polka wygrała zatem, wyprzedzając Marię Theresę Tviberg o 0,75 sekundy. Czołową trojkę uzupełniła Hilma Loevblom.

