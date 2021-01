Maryna Gąsienica-Daniel zajęła 11. miejsce w slalomie gigancie alpejskiego Pucharu Świata w Kranjskiej Gorze. Najlepsza okazała się Marta Basino.

26-letnia Polka ma najlepszy okres w karierze, chociaż powróciła do rywalizacji po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. W tym sezonie już po raz szósty zdobyła pucharowe punkty, tyle samo razy co we wszystkich wcześniejszych startach.

W sobotę w pierwszym gigancie w Kranjskiej Gorze była 10., co jest jej najlepszym wynikiem w tej konkurencji. Pod koniec listopada zajęła dziewiąte miejsce w slalomie równoległym, co z kolei jest jej najlepszym rezultatem w PŚ. Obecnie jest 28. w klasyfikacji generalnej PŚ i 14. w jej koronym slalomie gigancie.

Po pierwszym przejeździe prowadziła Amerykanka Mikaela Shiffrin, ale w drugim uzyskała dopiero 15. rezultat, spadła na szóste miejsce i musi jeszczce poczekać na 69. zwycięstwo w karierze. Bassino wyprzedziła o 0,66 trzecią w sobotę Szwajcarkę Michelle Gisin i o 0,73 Słowenkę Metę Hrovat. Gąsienica-Daniel straciła do Włoszki 3,06.

