Magdalena Łuczak po raz drugi nie awansowała w Kranjskiej Gorze do drugiego przejazdu slalomu giganta w zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Polce zabrakło do tego tylko 0,14 sek. Tym samym potwierdziła, że ścisła światowa czołówka jest w jej zasięgu. Może gdyby nie choroba w grudniu i stracony to czas, to już w Słowenii zameldowałaby się po raz drugi w karierze w czołowej "30".