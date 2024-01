Mikaela Shiffrin z kolejnym zwycięstwem w Pucharze Świata. To już 94.

Mikaela Shiffrin odniosła kolejne zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Amerykanka wygrała we wtorek slalom we Flachau, w którym po pierwszym przejeździe zajmowała drugą pozycję. Ostatecznie jednak wyprzedziła liderującą Słowaczkę Petrę Vlhovą o 0,27. Trzecia była Szwedka Sara Hector, która już straciła 1,11 do triumfatorki.