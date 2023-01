Gąsienica-Daniel plasowała się na 11. miejscu, a Magdalena Łuczak zakończyła na 35., choć była blisko awansu do drugiego przejazdu , gdzie startuje 30 najlepszych zawodniczek, bo zabrakło jej zaledwie 0,14 s.

Zaraz za nią wystartowała Gąsienica-Daniel. Polka nie pojechała jednak bezbłędnie, popełniała błędy, uzyskała dopiero 14. czas przejazdu i spadła na 21. miejsce. To był jej najgorszy występ w gigancie od października 2021 roku, kiedy nie ukończyła tej konkurencji w Soelden, a jeśli weźmiemy pod uwagę zawody, w których dojechała do mety, to od grudnia 2020, kiedy również była 21. w Courchevel.