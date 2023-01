Najbliżej Shiffrin znalazła się Włoszka Federica Brignone , która straciła 0,24 s. Trzecia po pierwszym przejeździe była Valerie Grenier , a więc triumfatorka z soboty. Kanadyjka straciła do liderki 0,39.

Narciarstwo alpejskie. Maryna Gąsienica-Daniel straciła do liderki 1,31

Gąsienica-Daniel pojechała bez większych błędów, ale to wystarczyło tylko do 11. miejsca ze stratą 1,31 do Shiffrin.