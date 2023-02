MŚ w narciarstwie alpejskim. Mikaela Shiffrin na prowadzeniu, Maryna Gąsienica-Daniel ósma

W pierwszym przejeździe zobaczyliśmy jeszcze dwie Polki. Magdalena Łuczak straciła do Amerykanki 3,66 i była 36., a Zuzanna Czapska go nie ukończyła. Łuczak zabrakło pół sekundy do 30 miejsca, które daje start w pierwszej grupie do drugiego przejazdu, który zaplanowano na 13.30. Zajęła je Kanadyjka Valerie Grenier, która przez błąd na kilka bramek przed metą zajmowała tak odległą pozycję. Po występie 30 najlepszych alpejek, tylko że w odwrotnej kolejności, pojadą zawodniczki z miejsc 31-60.