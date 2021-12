27-latka po pierwszym przejeździe była siódma, ale w drugim przesunęła się o jedno miejsce. Co prawda wyprzedziła ją Francuzka Tessa Worley, ale za to za nią spadły Włoszka Federica Brignone i Norweżka Mina Fuerst Holtmann.

Do tej pory najlepszym wynikiem Gąsienicy-Daniel w Pucharze Świata było dziewiąte miejsce w slalomie równoległym, który odbył się w listopadzie 2020 roku w Lech/Zuers. Z kolei w gigancie najwyżej była dwa razy 10. - w Kranjskiej Gorze w styczniu 2021 i Lenzerheide w marcu 2021.



Narciarstwo alpejskie. Brawo dla Gąsienicy-Daniel i Łuczak!

Gąsienica-Daniel szóste miejsce zajmowała już, ale podczas mistrzostw świata, tak było w tym roku w gigancie w Cortinie d'Ampezzo.



We wtorek punkty nie zdobyła jednak tylko Gąsienica-Daniel. Na 20. pozycji sklasyfikowano bowiem Magdalenę Łuczak, dla której był to dopiero czwarty start w Pucharze Świata.



Zawody w Courchevel wygrała Mikaela Shiffrin. Dla Amerykanki było to 72. zwycięstwo w Pucharze Świata.



Narciarstwo alpejskie. Drugi slalom gigant w Courchevel, gdzie oglądać?

W środę odbędzie się w tym mieście kolejny slalom gigant. Początek pierwszego przejazdu o 10.00. Transmisja w Eurosporcie.





