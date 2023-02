28-letnia alpejka z Zakopanego traci 0,99 do liderującej Amerykanki Mikaeli Shiffrin , która jest głową faworytką tej konkurencji. Do medalu brakuje jej jednak tylko 0,68, bo taką przewagę nad nią ma trzecia Włoszka Federica Brignone .

"Popełniłam dwa błędy, czuje się dziś słabo, nie byłam w stanie skupić się na trasie, bardziej myślałam żeby dojechać do mety " - przyznała jednak Gąsienica-Daniel w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu.

MŚ w narciarstwie alpejskim. W drugim przejeździe z Polek tylko Maryna Gąsienica-Daniel

W tej konkurencji zobaczyliśmy jeszcze dwie Polki. Magdalena Łuczak straciła 3,66 do liderującej Amerykanki i zabrakło jej tylko 0,50 do 30. miejsca, które daje start w pierwszej grupie do drugiego przejazdu, który zaplanowano na 13.30. Zuzanna Czapska wypadła z trasy. Po występie 30 najlepszych alpejek, tylko że w odwrotnej kolejności, pojadą zawodniczki z miejsc 31-60.