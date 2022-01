Po współzawodnictwie w Cortina d’Ampezzo narciarki alpejskie nie miały przed sobą przesadnie dalekiej podróży - kolejna rywalizacja PŚ odbyła się bowiem w Kronplatz, również na północy Włoch. Na starcie zameldowało się 66 zawodniczek, z czego 58 zaliczyło w całości trasę w pierwszym przejeździe.

Pod Dolomitami zjawiła się również Maryna Gąsienica-Daniel - we wtorkowe przedpołudnie Polka w swojej pierwszej próbie popisała się bardzo udanym zjazdem i zajęła piąte miejsce z czasem 1:00.63. Najlepiej spisała się z kolei Słowaczka Petra Vlhova, która jako jedyna zeszła z czasem poniżej minuty (59.98 s).



PŚ w narciarstwie alpeijskim. Kronplatz: Maryna Gąsienica-Daniel z gorszym wynikiem w drugim zjeździe

O 13.30 rozpoczęła się druga seria zmagań. Nasza zawodniczka poradziła sobie niestety gorzej niż za pierwszym razem i do mety dotarła z czasem 1:04.32, co dało jej sumaryczny wynik 2:04.95. To dało jej koniec końców 10. lokatę przy stracie 1.32 s do liderki.



Zwyciężczynią została Szwedka Sara Hector, która w dwóch próbach uzyskała czas 2:03.63 i w ten sposób dopisała do swojego konta trzeci triumf w gigancie w tym sezonie. Druga była Vlhova (+0.15), a trzecia ubiegłoroczna zwyciężczyni z Kronplatz, Francuzka Tessa Worley (+0.52).



Zawodów nie ukończyły Norweżka Maria Therese Tviberg oraz Austriaczka Stephanie Brunner - obie zaliczyły upadki, na szczęście niegroźne.

PŚ w narciarstwie alpejskim. Kronplatz: Wyniki końcowe zawodów

1. Sara Hector 2:03.63



2. Petra Vlhova +0.15



3. Tessa Worley +0.52



10. Maryna Gąsienica-Daniel +1.32 (czas łączny w obu próbach - 2:04.95)



PŚ w narciarstwie alpejskim. Garmisch-Partenkirchen ostatnim gospodarzem zawodów przed IO

W kalendarzu PŚ w narciarstwie alpejskim zostały jeszcze jedne zawody przed startem igrzysk - w Garmisch-Partenkirchen w dniach 29-30 stycznia odbędzie się odpowiednio zjazd oraz supergigant.



Na zimowych IO w Pekinie współzawodnictwo kobiet rozpocznie się od giganta - tę konkurencję przewidziano na 7 lutego. Cztery lata temu w Pjongczangu najlepsza okazała się w niej Shiffrin.