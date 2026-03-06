Lindsey Vonn to jedna z najwybitniejszych narciarek alpejskich w historii. Amerykanka przez lata dominowała na stokach, zdobywając medale igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata. Po kilku latach przerwy zdecydowała się ponownie spróbować swoich sił w zawodowym sporcie. W ubiegłym roku ogłosiła powrót do narciarstwa alpejskiego i otwarcie mówiła, że jej wielkim celem jest powiększenie dorobku olimpijskich medali.

Niestety droga do realizacji tego planu bardzo szybko zamieniła się w koszmar. Tuż przed imprezą czterolecia podczas zawodów w Crans Montanie Amerykanka uległa poważnemu wypadkowi, w wyniku którego doznała kontuzji. Mimo problemów zdrowotnych 41-latka nie zrezygnowała jednak z marzeń o olimpijskim złocie i zdecydowała się wystartować na igrzyskach w Cortina d'Ampezzo z zerwanym więzadłem.

Pecha miała jednak już na samym początku rywalizacji. W zjeździe rozegranym 8 lutego legenda narciarstwa przejechała zaledwie kilkanaście sekund. Po około 13 sekundach jazdy zahaczyła stopą o bramkę, straciła równowagę i z ogromną siłą upadła na trasę. Vonn doznała złożonego złamania lewej kości piszczelowej, a ze stoku została przetransportowana helikopterem do pobliskiego szpitala.

W kolejnych dniach Amerykanka przeszła kilka skomplikowanych operacji. Lekarze walczyli nie tylko o jej powrót do zdrowia, ale także o uratowanie nogi przed amputacją. Narciarka ujawniła później, że doszło u niej także do złamania głowy kości strzałkowej oraz groźnego zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych, który mógł doprowadzić do obumarcia tkanek. Ostatecznie dzięki szybkiej interwencji lekarzy udało się uniknąć amputacji. Vonn przeszła w sumie pięć operacji, a według specjalistów zrośnięcie wszystkich kości może potrwać nawet rok.

Lindsey Vonn na treningu. Nie poddaje się mimo kłopotów ze zdrowiem

Po kilku tygodniach spędzonych w szpitalu Amerykanka wróciła w końcu do ojczyzny. Teraz pokazała, że mimo dramatycznych przeżyć nie zamierza się poddawać. Zaledwie 25 dni po wypadku opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z pierwszego treningu. Na filmie widać, jak pracuje nad mięśniami brzucha i barkami, a także poddaje rehabilitacji kontuzjowaną nogę. Pod koniec klipu wstaje nawet z wózka inwalidzkiego.

"To zdecydowanie ciężkie czasy, ale wciąż jestem wdzięczna. Ciężko pracuję. Jedynym celem jest powrót do zdrowia. Dzień po dniu" - napisała. Fani nie kryli podziwu dla jej determinacji, podkreślając, że znów pokazuje niezwykłą siłę charakteru.

Lindsey Vonn ASSOCIATED PRESS East News

Lindsey Vonn François-Xavier MARIT AFP

Lindsey Vonn FABRICE COFFRINI AFP

