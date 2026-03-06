Lindsey Vonn szokuje. Naprawdę zrobiła to kilka tygodni po wypadku

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Lindsey Vonn znów pokazuje niezwykłą determinację. Zaledwie 25 dni po dramatycznym wypadku na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, w wyniku którego Amerykanka o mały włos nie straciła nogi, legendarna narciarka alpejska wróciła do treningów i opublikowała w sieci nagranie z siłowni. Na reakcję internautów nie trzeba było czekać.

Lindsey Vonn wróciła do treningów po wypadku na igrzyskach
Lindsey Vonn powróciła do treningówInstagram/lindseyvonnmateriał zewnętrzny
Lindsey Vonn to jedna z najwybitniejszych narciarek alpejskich w historii. Amerykanka przez lata dominowała na stokach, zdobywając medale igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata. Po kilku latach przerwy zdecydowała się ponownie spróbować swoich sił w zawodowym sporcie. W ubiegłym roku ogłosiła powrót do narciarstwa alpejskiego i otwarcie mówiła, że jej wielkim celem jest powiększenie dorobku olimpijskich medali.

Niestety droga do realizacji tego planu bardzo szybko zamieniła się w koszmar. Tuż przed imprezą czterolecia podczas zawodów w Crans Montanie Amerykanka uległa poważnemu wypadkowi, w wyniku którego doznała kontuzji. Mimo problemów zdrowotnych 41-latka nie zrezygnowała jednak z marzeń o olimpijskim złocie i zdecydowała się wystartować na igrzyskach w Cortina d'Ampezzo z zerwanym więzadłem.

Pecha miała jednak już na samym początku rywalizacji. W zjeździe rozegranym 8 lutego legenda narciarstwa przejechała zaledwie kilkanaście sekund. Po około 13 sekundach jazdy zahaczyła stopą o bramkę, straciła równowagę i z ogromną siłą upadła na trasę. Vonn doznała złożonego złamania lewej kości piszczelowej, a ze stoku została przetransportowana helikopterem do pobliskiego szpitala.

W kolejnych dniach Amerykanka przeszła kilka skomplikowanych operacji. Lekarze walczyli nie tylko o jej powrót do zdrowia, ale także o uratowanie nogi przed amputacją. Narciarka ujawniła później, że doszło u niej także do złamania głowy kości strzałkowej oraz groźnego zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych, który mógł doprowadzić do obumarcia tkanek. Ostatecznie dzięki szybkiej interwencji lekarzy udało się uniknąć amputacji. Vonn przeszła w sumie pięć operacji, a według specjalistów zrośnięcie wszystkich kości może potrwać nawet rok.

Niepokojąca wypowiedź Lindsey Vonn. Napisała niedługo po wyjściu ze szpitala

Lindsey Vonn na treningu. Nie poddaje się mimo kłopotów ze zdrowiem

Po kilku tygodniach spędzonych w szpitalu Amerykanka wróciła w końcu do ojczyzny. Teraz pokazała, że mimo dramatycznych przeżyć nie zamierza się poddawać. Zaledwie 25 dni po wypadku opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z pierwszego treningu. Na filmie widać, jak pracuje nad mięśniami brzucha i barkami, a także poddaje rehabilitacji kontuzjowaną nogę. Pod koniec klipu wstaje nawet z wózka inwalidzkiego.

"To zdecydowanie ciężkie czasy, ale wciąż jestem wdzięczna. Ciężko pracuję. Jedynym celem jest powrót do zdrowia. Dzień po dniu" - napisała. Fani nie kryli podziwu dla jej determinacji, podkreślając, że znów pokazuje niezwykłą siłę charakteru.

