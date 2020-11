Słynna narciarka alpejska Lindsey Vonn, która zakończyła karierę w lutym 2019 r., ma nowe wyzwanie. Poprowadzi telewizyjny reality show, w którym bohaterami będą psy. Premiera programu "The Pack" odbędzie się 20 listopada.

W zabawie - rywalizacji weźmie udział 12 drużyn, z tym że czworonogi zostaną oddzielone od swoich właścicieli. Różnorodne wyzwania i sprawdziany będą dotyczyć zwierząt i ludzi. Program zrealizowany został w różnych częściach świata, m.in. w Szwajcarii, Londynie, Kostaryce czy Meksyku.

Mistrzyni olimpijskiej z Vancouver, czterokrotnej zdobywczyni Pucharu Świata, towarzyszy na wizji jedna z jej pupilek - Lucy, czteroletnia suczka rasy Cavalier King Charles Spaniel, którą zabrała także na zimowe igrzyska w 2018 w Korei Południowej. Narciarka od dawna podkreśla uwielbienie dla czworonogów i ma trzy psy.



"Gdy tylko otrzymałam propozycję i usłyszałam, że chodzi o psy, byłam na "tak". Uwielbiam zwierzęta, zwłaszcza psy, one są istotną częścią mojego życia. Po zakończeniu kariery szukałam nowego wyzwania i pomyślałem, że ta propozycja pasuje do mnie idealnie. Mogę być ze zwierzętami i odkrywać ich świat" - powiedziała Vonn gazecie "The New York Post".



36-letnia Vonn mimo zakończenia sportowej kariery jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych sportsmenek na świecie. Jej sława wykracza poza dyscyplinę. W mediach społecznościowych ma ponad cztery miliony fanów, a zainteresowanie fanów powodowały nie tylko sukcesy sportowe, ale i porażki - ciężkie kontuzje, a ponadto życie prywatne, m.in. związek z golfistą Tigerem Woodsem, a wcześniej (2013) rozwód z mężem i trenerem Thomasem Vonnem. Od sierpnia 2019 r. jest zaręczona z kanadyjskim hokeistą P.K. Subbanem, mistrzem olimpijskim z Soczi (2014).