Z powodu choroby Shiffrin nie wystartuje we wtorek i środę w austriackim Lienzu, gdzie planowana jest rywalizacja w najważniejszych dla niej konkurencjach: slalomie i slalomie gigancie.

Mikaela Shiffrin informuje o Covid-19

- Chciałam was poinformować, że czuję się dobrze, ale niestety miałam pozytywny test na COVID. Dostosowuję się do procedur i przebywam w izolacji. Nie wystartuję w Lienzu. Powodzenia dla moich kolegów z teamu, będę wam kibicować. Dziękuję za wsparcie i do zobaczenia w nowym roku - napisała.

Shiffrin to jedna z najlepszych narciarek w historii. Dotychczas odniosła 72 zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata i pod tym względem ustępuje jedynie rodaczce Linsey Vonn - 82 oraz Szwedowi Ingemarowi Stenmarkowi - 86.

W trwającym sezonie PŚ Amerykanka uzbierała 750 punktów. Wiceliderka - Włoszka Sofia Goggia - ma 635.

