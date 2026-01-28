Legenda wydała wyrok ws. Polki. Zwraca uwagę na jedno

Maryna Gąsienica-Daniel od lat jest liderką polskich nart alpejskich i jedną z najbardziej doświadczonych zawodniczek w kadrze. Specjalizująca się w slalomie gigancie 31-latka z Zakopanego ma na koncie liczne starty w Pucharze Świata, medale mistrzostw Polski oraz trzy występy olimpijskie. Od sezonów regularnie pokazuje, że potrafi rywalizować z najlepszymi na świecie, a jej stabilność i konsekwencja stały się jej znakami rozpoznawczymi.

W trwającym sezonie Pucharu Świata Polka prezentuje się znakomicie, notując najlepsze wyniki w karierze. Dwukrotnie zajęła piąte miejsce, w Semmering oraz w Kronplatz, tym samym potwierdzając, że na stałe zadomowiła się w czołówce slalomu giganta. Do tej pory zgromadziła 191 punktów, co daje jej 26. miejsce w klasyfikacji generalnej. Jeszcze lepiej wygląda jej pozycja w klasyfikacji giganta, gdzie z dorobkiem 189 punktów zajmuje 10. miejsce. Nic dziwnego, że kibice z coraz większym optymizmem spoglądają w stronę zbliżających się zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech i liczą, że Maryna potwierdzi tam wysoką dyspozycję.

Tina Maze podsumowała Marynę Gąsienicę-Daniel. "Jest coraz bliżej podium"

Na krótko przed wyjazdem na ZIO głos na temat formy Polki zabrała Tina Maze. Legendarna słoweńska alpejka, mistrzyni olimpijska i czterokrotna mistrzyni świata, nie kryła uznania dla Gąsienicy-Daniel.

"Widzę, że jest w bardzo dobrej formie. Jest coraz bliżej podium" - powiedziała w rozmowie z Eurosportem. Zwróciła uwagę nie tylko na szybkość Polki, ale też na jej regularność, która w narciarstwie alpejskim ma ogromne znaczenie.

Jednocześnie Maze wskazała element, który jej zdaniem wciąż powstrzymuje Marynę przed upragnionym podium. "Myślę, że brakuje jej tego "kliknięcia", takiego momentu pełnego przekonania: "Jestem gotowa, zasłużyłam na to". Za nią długa droga. Pamiętam, że jeździłam z jej siostrą, a Marynę pamiętam jak była jeszcze małą dziewczynką" - stwierdziła Słowenka, wspominając, że pamięta Marynę jeszcze z czasów dzieciństwa.

Zdaniem Maze kluczowa jest wiara we własne możliwości. "Musi uwierzyć, że jest w stanie tego dokonać. Rywalki są świetne, ale Maryna jest regularna i powinna wierzyć w siebie" - podsumowała zdobywczyni Kryształowej Kuli.

Maryna Gąsienica-Daniel GEORG HOCHMUTH/AFP East News

Maryna Gąsienica-Daniel Mattia Radoni/NurPhoto AFP

Słowenka Tina Maze AFP

