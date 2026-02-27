Ledwo wrócił z igrzysk i już taki dramat. Koszmarny wypadek olimpijczyka. Później fatalna diagnoza

Za nami ogromne sportowe emocje, związane z tegoroczną edycją Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Dla wielu ich uczestników była to jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Dostąpili oni bowiem zaszczytu zabrania ze sobą ikonicznych medali IO, które są marzeniem każdego zawodowego sportowca.

Niestety, wielu było też zawodników, którzy swój wymarzony start przypłacili poważnymi urazami. W tym gronie najgłośniejszym przypadkiem był fatalny upadek, którego na początkowym etapie zmagań doznała Lindsey Vonn. Ciężko również nie wspomnieć o mrożącym krew w żyłach zdarzeniu, którego ofiarą stała się reprezentantka kraju nad Wisłą - Kamila Sellier. Oczywiście, tego typu niepożądanych zdarzeń podczas ZIO było znacznie więcej.

Niestety, zakończenie olimpijskich zmagań nie ukróciło fali fatalnych zdarzeń. Raptem kilka dni po oficjalnym zamknięciu włoskiej imprezy otrzymaliśmy bowiem dramatyczne doniesienia ze stoków w Garmisch-Partenkirchen.

Fatalny upadek uczestnika IO. Trafił do szpitala z poważnym urazem

Elian Lehto to 25-letni fiński narciarz specjalizujący się w niezwykle wyczynowym, ale też bardzo niebezpiecznym sporcie - zjeździe alpejskim. W tym roku Lehto reprezentował barwy swojego kraju podczas zmagań w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Swoją olimpijską przygodę dwukrotnie kończył w trzeciej dziesiątce zmagań. Udało mu się także zająć całkiem wysokie 9. miejsce w reprezentacyjnym konkursie duetów.

27 lutego we wspomnianym wcześniej Garmisch-Partenkirchen odbył się treningu zjazdu przed zawodami alpejskiego Pucharu Świata. Uczestnicy tego wydarzenia byli świadkami absolutnej tragedii Eliana Lehto.

"Lehto podczas swojego zjazdu stracił kontrolę i z dużą prędkością uderzył w siatki ochronne. [...]. Trafił do szpitala na oddział intensywnej terapii. Jak poinformowała austriacka agencja APA, u 25-letniego narciarza stwierdzono zapadnięte płuco" - przekazała Polska Agencja Prasowa, posiłkując się informacjami, udostępnionymi przez austriacki odpowiednik.

Fiński portal "Aamuleht" przekazał natomiast nieco więcej informacji w tej sprawie. Poza wspomnianymi urazami wewnętrznymi zawodnik miał doznać także obrażeń kończyn dolnych. Z pozyskanych przez rodaków Lehto informacji wynika jednak, że obrażenia te nie zagrażają życiu narciarza.

