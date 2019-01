Stowarzyszenie "Krzysiek Pomaga Pomagać" w w 2019 roku pomoże Kacprowi Turaczykowi, który cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne’a. To już ósma edycja tej akcji charytatywnej.

Zdjęcie Kacper Turaczyk liczy na Wasz udział i pomoc /krzysiekpomaga.org /

W sobotę 2 lutego Stowarzyszenie "Krzysiek Pomaga Pomagać" zaprasza na coroczne zawody narciarskie - slalom gigant, z których całkowity dochód zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację Kacpra, który odbędzie się w Poroninie - w Stacji Narciarskiej Suche. Organizacja zawodów prowadzona jest pro bono, za co bardzo dziękujemy Szkole Narciarskiej Ptak-Team, Stacji Narciarskiej Suche oraz Małopolskiemu Okręgowemu Związkowi Narciarskiemu.



Reklama

W zawodach startować może każdy, bez względu na wiek i stopień zaawansowania narciarskiego. W ubiegłych latach notowaliśmy na starcie zawodników dwuletnich i 70-letnich - zatem i w tym roku wszystkich zapraszamy.



Kapcer Turaczyk cierpi na na dystrofię mięśniową Duchenne’a (postępujący zanik mięśni).



W tym roku rywalizacja będzie się toczyć w następujących kategoriach wiekowych:

senior: rocznik 1978 i starsi

open: rocznik 1979 - 1999

młodzież 3: rocznik 2000 - 2002

młodzież 2: rocznik 2003 - 2005

młodzież 1: rocznik 2006 - 2007

dzieci 3: rocznik 2008 - 2009

dzieci 2: rocznik 2010 - 2011

dzieci 1: rocznik 2012 i młodsi

Oprócz klasyfikacji indywidualnej prowadzona będzie klasyfikacja rodzinna (trzy osoby: np. wnuk, ojciec i babcia). Wśród zwycięzców rozlosujemy nagrody ufundowane przez firmy Head i Oakley.

Początek zawodów o godz. 10:15, wpisowe: "cegiełka" wartości 40 zł lub więcej.

Rejestracja:

opcja 1. Poprzez formularz na stronie ;

opcja 2. Do 31 stycznia (do 20.00) mailowo na adres Małopolskiego Okręgowego Związku Narciarskiego: biuro@mozn.pl;

opcja 3. 2 lutego w biurze zawodów (w godzinach 8.30 - 10.00).

Podczas rejestracji należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć i nazwisko do klasyfikacji rodzinnej.

Na Suchem panują obecnie znakomite warunki narciarskie i nie powinno się to zmienić do 2 lutego. Zapraszamy!

Skąd się wzięliśmy

Nasze stowarzyszenie nazywa się "Krzysiek Pomaga Pomagać". Jego nazwa bierze się z życia. Tak się złożyło, że jeden z nas (Krzyś Graczyk) miał kiedyś poważne kłopoty - udar mózgu w wieku 15 lat. Wtedy inni mu pomogli, w szczególności ci z klubu narciarskiego "Yeti" i ci z Małopolskiego Okręgowego Związku Narciarskiego. W 2006 roku po raz pierwszy zorganizowano zawody narciarskie, z których dochód przeznaczono na rehabilitację Krzysia. W roku następnym rzecz powtórzono - i tak powstała tradycja corocznych "Zawodów dla Krzysia". Przeprowadzono ich 6 edycji, ostatnią w roku 2011.

Potem Krzysztof, który tymczasem cokolwiek stanął na nogi, chciał w jakiś sposób odwdzięczyć się za otrzymaną pomoc. Wespół w zespół (Krzysztof Leonowicz, Maciej Trzciński, Krzysztof Graczyk i Roman Graczyk) doszliśmy do przekonania, że dobrą ideą jest pomóc teraz komuś, kto aktualnie tego bardzo potrzebuje. A więc nie: "ja oddaję Tobie", tylko: "ja oddaję Komuś Trzeciemu to, co dostałem od Ciebie". Taka sztafeta dobrych uczynków.

W roku 2012 w tym gronie, poszerzonym m. in. o Marka Sikorę i o Marka Radulego, po raz pierwszy zorganizowaliśmy akcję w nowej formule (zawody, plus koncert, plus aukcja), nazwaliśmy ją "Krzysiek pomaga pomagać", a rzecz odbyła się w Jaworkach (na stoku Areny Narciarskiej Jaworki i w Muzycznej Owczarni). Pomagaliśmy wtedy Darkowi Hryniewieckiemu i Pawłowi Szkutnickiemu.