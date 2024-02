"To świetny i bardzo mądry sportowiec. Nie jestem zaskoczona, że wygrał Australian Open . I, szczerze mówiąc, bardzo przypomina mi Rogera. Jeśli jest pod presją i musi serwować, jego perspektywa jest taka, że jeśli nie trafi, to nic się nie stanie. To nie jest tak, jak w narciarstwie, gdzie jeśli nie skręcisz w prawo, będziesz mieć wypadek i możesz doznać obrażeń. To ten rodzaj braku bojaźliwości, co sprawia, że stawia wszystko na jedną kartę. To podejście różni go od innych i przynosi korzyść" - powiedziała w rozmowie z atptour.com.