Aleksander Aamodt Kilde w przeszłości święcił tryumfy w narciarstwie alpejskim. Zawodnik na swoim koncie ma medale z igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Kryształowe Kule. Ten sezon jednak nie układa się po jego myśli. W połowie stycznia 2024 roku sportowiec upadł na trasie w szwajcarskim Wengen w zawodach Pucharu Świata. Stracił kontrolę nad bramką S najdłuższego zejścia i uderzył w płot z dużą prędkością. Jego prawa narta mocno się zgięła. Do akcji od razu ruszyli medycy. Kilde został przewieziony helikopterem do szpitala. Tam usłyszał diagnozę: głębokie nacięcie w łydce , które koniecznie trzeba było zszyć.

Dramatyczna relacja Norwega. "Chcę wrócić do normalnego chodzenia"

"To najgorszy ból, jakiego doświadczyłem. Wykracza poza psychikę. Nie mogę spać w nocy. Nadal występuje ból, ale jest on do opanowania. To trudna sprawa. Chcę wrócić do normalnego chodzenia" - zaznaczył.