Koszmar Polki w ostatniej próbie przed igrzyskami. Upadek na trasie

Maryna Gąsienica-Daniel potrafiła w ostatnich tygodniach sprawić polskim kibicom wiele radości. Coraz lepiej spisuje się w slalomach gigantach w Pucharze Świata. 27 grudnia była 5. w Semmering, 3 stycznia 7. w Kranjskiej Gorze, a przed czteroma dniami 5. w Kronplatz. We Włoszech osiągnęła 2. najlepszy czas na 2. przejeździe, co buduje dobre nastroje przed kolejnymi zawodami, w tym igrzyskami olimpijskimi.

W sobotę najlepsze zawodniczki globu ugościł czeski Szpindlerowy Młyn. Pierwsze przejazdy zaczęły się o godzinie 10:30. Nasza rodaczka zajmowała po nich 6. miejsce z czasem 1:12.99. Do prowadzącej Sary Hector traciła 1,36 sekundy, do "wirtualnego" podium 1,10 s, do piątej Pauli Moltzan 0,83 s. Oznaczało to, że walka o pierwszą trójkę będzie trudna, a za mały cel należało uznać podtrzymanie obecnej - bardzo dobrej zresztą - pozycji.

Niestety sportowy los napisał całkiem inny i dość skrajny scenariusz. Po 38 sekundach drugiego przejazdu zawodniczka urodzona w Zakopanem upadła na prawym skręcie i zaraz zeszła z trasy, co oznaczało niesklasyfikowanie. Co ciekawe, coś podobnego spotkało trzecią na półmetku Julię Scheib.

To był ostatni slalom gigant Pucharu Świata przed rywalizacją olimpijską we Włoszech.

Puchar Świata, slalom gigant kobiet w Szpindlerowym Młynie:

1. Sara Hector - 2:23.86

2. Paula Moltzan (+0,18 s)

3. Mikaela Shifrin (+0,23 s)

...

26. Estelle Alphand (+7,56 s)

DNF (nie ukończyła) - Maryna Gąsienica-Daniel, Hilma Loevblom, Julia Scheib, Zrinka Ljutić

Maryna Gąsienica-Daniel AFP

Maryna Gąsienica-Daniel AFP

Maryna Gąsienica-Daniel KERSTIN JOENSSON AFP

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP