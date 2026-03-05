Gąsienica-Daniel w postach na Facebooku i Instagramie nie sprecyzowała, czy więzadła są zerwane, czy naderwane, czy może naciągnięte, ale potwierdziła, że to dla niej koniec występów w kampanii 2025/26. Przed zawodniczkami w PŚ jeszcze osiem zawodów - po dwa zjazdy i supergiganty w Val di Fassie i Lillehammer oraz po dwa giganty oraz slalomy w Are oraz także w Lillehammer.

"Z przykrością muszę poinformować, że doznałam kontuzji więzadła krzyżowego przedniego, która zakończyła mój sezon. Doznałam jej w wyniku silnego uderzenia przy płaskim lądowaniu po jednym ze skoków podczas zawodów SG (supergiganta - red.) w Andorze" - zaczęła Polka.

Wciąż próbuję to przetrawić i zaakceptować… To dla mnie nowe wyzwanie, ale jestem pewna, że kiedy je podejmuję, to jestem w pełni zaangażowana i gotowa ciężko pracować, aby osiągnąć sukces! Trzymajcie więc kciuki! Będę Was informowała na bieżąco!

Zawodniczki w zeszły weekend rywalizowały o punkty Pucharu Świata w andorskim Soldeu. Zaplanowano dwa supergiganty. Gąsienica-Daniel w sobotę była 32., a w niedzielę nie dojechała do mety. Wydaje się, że do urazu musiało dojść właśnie w drugi dzień, widać jak po zjeździe z trasy zgina sylwetkę w pół. Jeden ze skoków w pierwszej fazie wylądowała na jednej nodze, jednak lewej, a nie prawej.

Komentarze wsparcia na Instagramie napisały jej koleżanki po fachu, m.in. Nina O'Brien, Camille Rast, Clara Direz, Zrinka Ljutić, Elena Curtoni czy Paula Moltzan. Cała lista byłaby całkiem długa.

W normalnych okolicznościach nasza olimpijka zakończyłaby sezon 25 marca.

