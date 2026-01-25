Kompromitacja PZN i dziwna sprawa z rezygnacją Komorowskiej. Teraz powinny polecieć głowy

W skrócie Decyzja Polskiego Związku Narciarskiego o składzie na igrzyska została zmieniona po proteście związanym z pominięciem Anieli Sawickiej.

Nikola Komorowska najpierw została ogłoszona olimpijką, a następnie zrezygnowała z udziału po korekcie uchwały PZN.

PZN przyznał się do błędu i przeprosił zawodniczki.

Nie ukrywam, że sam od dawna jestem kibicem Nikoli Komorowskiej. To dziewczyna z charakterem.Obiecała, że zrobi wszystko, co w jej mocy, by za cztery lata we Francji walczyć o medal.

Komorowska przez moment czuła się jak olimpijka, odbierała gratulacje. Tymczasem dramat rozgrywał się wokół Anieli Sawickiej. Ta spełniła kryteria wyjazdu na igrzyska, a jednak działacze na zarządzie podjęli inną decyzję. Dopiero kiedy ojciec Sawickiej rozpętał burzę, wyszło, co tak naprawdę się stało.

Trener Marcin Orłowski stawiał na Anielę Sawicką, zarząd zaproponował alternatywną propozycję

Z dokumentu zaprezentowanego przez PZN wynika, że trener kadry Marcin Orłowski do składu na igrzyska rekomendował według dwóch kluczy - FIS i PZN - Sawicką i Komorowską (kolejność raczej nie była przypadkowa). W przypadku obu alpejek - jak czytamy w dokumencie PZN - przedstawił szczegółowe uzasadnienie. Kamil Fundanicz, dyrektor sportowy, przychylił się do rekomendacji trenera. Ta została dodatkowo potwierdzona przez rozmowę telefoniczną Adama Małysza, prezesa PZN, z trenerem i przedstawiona zarządowi.

Rozgorzała dyskusja, w trakcie której powstała alternatywna propozycja zarządu. Swoje stanowisko długo miał przedstawiać Andrzej Kozak, były trener kadry i szef Tatrzańskiego Związku Narciarskiego, który jest ciałem doradczym zarządu. Najwyraźniej działacze ulegli jego sugestiom, nie kierując się jednak tym, że trener Orłowski raczej przychylał się ku temu, by na igrzyska zabrać Sawicką.

Głosowano dwa warianty. Trenera i zarządu. Cztery głosy członków zarządu były przeciwne wyjazdowi Sawickiej. Za to cztery głosy były za Komorowską. Ta przez kilka dni była olimpijką.

Rozpętała się burza i PZN rozpoczął akcję ratunkową. Zmieniona uchwała, ale dzień przed rezygnacją Komorowskiej

Protest w związku z uchwałą PZN złożyły osoby związane z Sawicką, poszła też skarga do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który zagroził tym, że zmieni ustalenia PZN. Pod tą presją działacze związku wymieniali ze sobą nerwowo wiadomości. Część członków zarządu zmieniła zatem zdanie, ale - choć to było tajne głosowanie - to jednak z nieoficjalnych informacji wynika, że: Rafał Kot, Wojciech Gumny i Marek Pach wstrzymali się od głosu. Pozostali członkowie zarządu: Małysz, Tomasz Grzywacz, Jarosław Konior i Wojciech Fickowski mieli być za wysłaniem na igrzyska Sawickiej.

Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że Komorowska zrezygnowała z udziału w igrzyskach w niedzielę, a zatem dzień po tym, jak PZN zmienił uchwałę. To mogła być zatem próba oczyszczenia działaczy PZN, którzy tak naprawdę wyrządzili ogromną krzywdę nie tylko tym dwóm alpejkom, ale całemu środowisku narciarskiemu. Teraz, co wielce prawdopodobne, wykorzystali Komorowską do tego, by się oczyścić. Chyba że nasza alpejka nic nie wiedziała o treści uchwały.

PZN przeprosił za błąd i za to, że skrzywdził obie zawodniczki, ale to jednak chyba nie kończy sprawy. Nie wiem, czy w strukturach powinni znajdować się ludzie, którzy łamią zasady.

Do tego niesmak budzi też wypowiedź Kota, który w programie TVP Sport "Trzecia Seria" mówił tak: - Biorąc pod uwagę sportowe umiejętności obu zawodniczek, które nie należą do czołówki, uważaliśmy, że pierwszeństwo powinna mieć narciarka, która będzie nas reprezentowała w trzech konkurencjach, a nie tylko w pierwszym przejeździe slalomu.

Tu wyszedł brak elementarnej wiedzy, bo jednak w mistrzowskich w narciarstwie alpejskim każdy, kto ukończył pierwszy przejazd, bierze też udział w drugim. Tu nie ma jak w Pucharze Świata, że jedzie tylko najlepsza "30" z pierwszego przejazdu.

- To przeważyło i za tym głosowali też przedstawiciele z jej okręgu narciarskiego. Sam, nie ukrywam, głosowałem za Komorowską - przyznał Kot.

Kiedy dziennikarz zapytał o to, czy w takim razie w PZN w tej sytuacji postawiono na ilość, a nie jakość, usłyszał: - A jaka to będzie jakość? Po pierwszym przejeździe około pięciu sekund i dziękuję?

Nie ma to jak wsparcie od działaczy.

Też osobiście uważam, że lepiej byłoby wysłać zawodniczkę, która mogłaby wystąpić w trzech konkurencjach, ale skoro były jasno określone kryteria i ktoś je wypełnił, to trzeba się ich trzymać.