Elisa Moerzinger po raz pierwszy wzięła udział w zawodach międzynarodowej rangi w swojej ojczyźnie, Austrii, w grudniu 2013 roku, kiedy to podjęła się rywalizacji w ramach FIS Race w Schladming. Na swój debiut w Pucharze Świata czekała jednak do roku 2019, kiedy to wzięła udział we współzawodnictwie w Soelden.