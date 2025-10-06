Izrael uwolnił austriackiego narciarza. To były wicemistrz świata juniorów

W skrócie Julian Schuetter, były austriacki narciarz, został zatrzymany podczas misji humanitarnej flotylli dla Gazy.

Po kilku dniach niehumanitarnych warunków w izraelskim więzieniu został zwolniony razem z innymi aktywistami.

Wśród zatrzymanych podczas akcji Flotylla Sumud znalazło się także czterech Polaków.

W nocy ze środy na czwartek ubiegłego tygodnia Julian Schuetter przedostał się łodzią na terytorium Izraela w ramach misji humanitarnej dla Gazy. Statek jednak nigdy nie dotarł do Strefy Gazy.

Schuetter został przewieziony do więzienia Ktzi'ot wraz z trzema innymi austriackimi aktywistami. Według "Global Movement to Gaza", panowały tam nieludzkie warunki.

Austriacki narciarz deportowany z Izraela

Organizacja ogłosiła w poniedziałek, że Schuetter i trzech innych austriackich aktywistów zostało zwolnionych. Cała czwórka zostanie początkowo przewieziona do Aten, gdzie przejdzie badania lekarskie. Następnie udadzą się do Wiednia i prawdopodobnie do Salzburga.

W czasie swojej kariery austriacki narciarz częściej pojawiał się na pierwszych stronach gazet ze względu na swoje działania na rzecz ochrony klimatu i przynależność do "ostatniego pokolenia", niż ze względu na sukcesy sportowe.

Tym największym było zdobycie w 2019 roku wicemistrzostwa świata juniorów w zjeździe. Trzy lata temu był 18. w supergigancie w Beaver Creak i była to jego najwyższa lokata w karierze w Pucharze Świata, w którym wystąpił dziesięć razy.

Flotylla Sumund - co to jest?

Flotylla Sumud, składająca się z ponad 40 łodzi i ponad 400 wolontariuszy z 47 krajów, została zatrzymana w nocy ze środy na czwartek przez izraelską marynarkę wojenną na wodach międzynarodowych w odległości około 80 mil morskich od Strefy Gazy.

Globalna Flotylla Sumud podkreśla, że utrzymywana przez Izrael blokada morska Strefy Gazy jest nielegalna, a celem inicjatywy jest jej symboliczne przełamanie. Jednostki wiozły też pomoc dla Strefy Gazy, gdzie od dwóch lat trwa wojna i kryzys humanitarny na wielką skalę, w tym głód.

Władze Izraela wielokrotnie oskarżały GSF i podobne inicjatywy o to, że służą celom Hamasu. Izraelskie MSZ poinformowało, że odnalezione w Strefie Gazy dokumenty potwierdzają zaangażowanie Hamasu w finansowanie flotylli. GSF odrzuciła te oskarżenia.

Wśród zatrzymanych jest czterech polskich uczestników: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz.

