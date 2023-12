Powracający do PŚ po 40 latach przerwy kurort narciarski Tremblant nie okazał się w sobotę specjalnie szczęśliwy dla Polek, które w dwóch poprzednich slalomach gigantach w tym sezonie punktowały. Tym razem udało się to tylko bardziej doświadczonej Gąsienicy-Daniel, ale zakopianka w obu przejazdach popełniła błędy i do Brignone straciła aż 3,79 s. Łuczak w pierwszym przejeździe uzyskała 34. czas i do awansu do czołowej "30" zabrakło jej 0,23 s.