Fatalny upadek na stoku, kontuzja wielkiej gwiazdy. Niepokojące obrazki

Puchar Świata w Jasnej na Słowacji to dla tamtejszych kibiców wielkie święto. Tysiące fanów alpejskiego szaleństwa zebrało się pod stokiem, by wspierać swoją największą idolkę Petrę Vlhovą. Mistrzyni olimpijska z Pekinu to za naszą południową granicą jedna z największych sportowych gwiazd. Zresztą to również jedna z czołowych alpejek świata i ma licznych fanów nie tylko wśród Słowaków.