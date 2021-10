Polka startowała z numerem "13" i była to pechowa trzynastka, choć początek przejazdu naszej reprezentantki był obiecujący.



Na pierwszym pomiarze czasu Gąsienica-Daniel traciła 0.10 sekundy do liderki - Szwajcarki Lary Gut-Behrami. Niestety, później w wyniku problemów przy skręcie wypadła z trasy, co oznacza, że na pierwsze punkty w Pucharze Świata będzie jeszcze musiała poczekać.

PŚ w Soelden. Maryna Gąsienica-Daniel wypadła z trasy

Warto zaznaczyć, że trener naszej reprezentantki Maciej Orłowski zapowiadał, że początek sezonu może być dla niej trudny. Wszystko z powodu choroby, z którą 27-latka zmagała się pod koniec przygotowań.



