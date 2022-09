Dwukrotny mistrz olimpijski ogłosił, że ma nowotwór

"Poczułem zmianę w moim ciele. Nie byłem pewny, co to jest. Zdecydowałem się jednak to sprawdzić. Poszedłem do lekarza i szybko trafiłem do szpitala, gdzie potwierdzono diagnozę - rak jąder" - stwierdził Svindal.

"Badania i operacja poszły bardzo szybko. I już po pierwszym tygodniu wiedziałem, że przewidywania są dobre. To wszystko dzięki decyzji, żeby pójść do lekarza tak szybko, jak tylko zorientowałem się, że coś jest nie tak" - dodał 39-latek.

Aksel Lund Svindal to bardzo utytułowany alpejczyk

Norweg to dwukrotny mistrz olimpijski - w supergigancie z 2010 roku i zjeździe w 2018, który także pięć razy został mistrzem świata i wygrał 36 zawodów w Pucharze Świata, a 80 razy był na podium.

