Dwie Polki z punktami na inaugurację PŚ. Udany atak na pierwszą pozycję

Jako pierwsza zaprezentowała się Gąsienica-Daniel, która przejechała trasę w 1.11,39, co dało jej miejsce w środku stawki (16.) po pierwszym przejedzie, ze stratą 2,62 do liderki. 29-letnia zakopianka po raz pierwszy w karierze awansowała do finałowego przejazdu zawodów w Soelden.