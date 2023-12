Dramatyczne sceny na trasie PŚ. Natychmiast wezwano na pomoc śmigłowiec

Do fatalnie wyglądającego upadku doszło podczas czwartkowych zawodów PŚ w narciarstwie alpejskim. Z trasy zjazdu we włoskim Bormio wypadł lider klasyfikacji generalnej Marco Schwarz. Austriak nie stracił przytomności, ale potrzebował pilnej pomocy. Na miejsce wezwano helikopter. Nie ma jeszcze wyników badań 28-latka. Wiadomo jednak, że zapadła decyzja o przetransportowaniu poszkodowanego do jednego z austriackich szpitali.