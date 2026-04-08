Dramat mistrzyni na igrzyskach, a teraz takie słowa. Ogłosiła ws. przyszłości

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Powrót Lindsey Vonn na stok miał być pięknym zwieńczeniem jej kariery, a zamienił się w dramat, który wstrząsnął światem sportu. Po latach przerwy i mimo poważnej kontuzji Amerykanka podjęła walkę o olimpijskie złoto, jednak jej występ zakończył się groźnym upadkiem. Dziś, w trakcie żmudnej rehabilitacji, znów mówi o przyszłości i... nie wyklucza kolejnego powrotu.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn to jedna z najwybitniejszych postaci w historii narciarstwa alpejskiego. Amerykanka przez lata dominowała na stokach, czterokrotnie sięgając po Kryształową Kulę i bijąc liczne rekordy. Na swoim koncie ma także olimpijskie złoto zdobyte w 2010 roku w Vancouver, a jej osiągnięcia uczyniły ją ikoną sportu. W lutym 2019 roku utytułowana zawodniczka sprawiła ogromną sensację i ogłosiła zakończenie kariery.

W 2024 roku po kilkuletniej przerwie Vonn zdecydowała się na powrót do rywalizacji. Choć była już na sportowej emeryturze, wróciła do narciarstwa alpejskiego z myślą o kolejnym starcie olimpijskim. Niestety, zaledwie dziewięć dni przed rozpoczęciem imprezy doznała poważnej kontuzji - zerwania więzadła krzyżowego w kolanie. Mimo problemów zdrowotnych nie zrezygnowała z marzeń i postanowiła walczyć o złoto.

Podczas rywalizacji we Włoszech doszło do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Już po kilkunastu sekundach zjazdu utytułowana sportsmenka zaliczyła groźny upadek. Wypadek zakończył się skomplikowanym złamaniem nogi i przekreślił jej marzenia o sukcesie olimpijskim.

Kontuzja okazała się niezwykle poważna. Vonn przeszła kilka skomplikowanych operacji, a lekarze przez moment obawiali się nawet, czy uda się uratować jej nogę. Pojawiły się wątpliwości, czy kiedykolwiek wróci jeszcze na stok. Dla samej zawodniczki był to jeden z najtrudniejszych momentów w karierze.

Obecnie Amerykanka kontynuuje rekonwalescencję w domu. Jej codzienność wypełnia intensywna rehabilitacja - fizjoterapia, treningi oraz sesje w komorze hiperbarycznej. Mimo ogromnego wysiłku nie traci jednak motywacji i wciąż myśli o przyszłości. Teraz z jej ust padły ważne słowa.

Lindsey Vonn pojawiła się w programie "Today" stacji NBC. Craig Melvin nie miał zamiaru marnować czasu i od razu zapytał Amerykankę o jej przyszłość. Przyznała, że narciarstwo nadal jest jej wielką pasją i daje jej szczęście. Jak się okazuje, nie wyklucza ona kolejnego powrotu.

"Ku wielkiemu rozczarowaniu mojej rodziny - tak (rozważa kolejny powrót - przyp. red.) (...) Jak już powiedziałam, byłam odizolowana, a i tak nie byłam w stanie żyć bez jazdy na nartach. Wciąż nie spełniłam swoich marzeń olimpijskich" - przyznała.

Czterokrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli zapewniła, że zrobi wszystko, aby świat zapamiętał ją ze względu na liczne sukcesy, a nie dramat, który miał miejsce we Włoszech.

Zobacz również:

Lindsey Vonn
Sportowe życie

Niespodziewana deklaracja Vonn ws. przyszłości. Atak gniewu, okropnie się wściekła

Igor Szarek
Grupa ratowników pochylona nad osobą potrzebującą pomocy na ośnieżonym stoku narciarskim, wokół nich rozrzucony sprzęt narciarski, obok widoczny sprzęt ratowniczy i sanie.
Sportowczyni w stroju narciarskim z uniesionymi rękami i rozpuszczonymi blond włosami, na tle banerów sponsorów wydarzenia narciarskiego.
Narciarka w kombinezonie z motywem flagi Stanów Zjednoczonych zjeżdża po stoku narciarskim podczas zawodów olimpijskich, trzyma w dłoniach kije narciarskie, za nią wiruje śnieg.
Bartosz Bednorz - najlepsze akcje MVP meczu PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski WęgielPolsat Sport
