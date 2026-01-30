Dramat legendy tuż przed igrzyskami. Błyskawiczne wezwano helikopter

Lindsey Vonn była jedną z głównych faworytek zjazdu Pucharu Świata w Szwajcarii, jednak rywalizacja zakończyła się dla niej w dramatycznych okolicznościach. 41-letnia Amerykanka, startująca z numerem szóstym, uległa poważnemu wypadkowi w tym samym miejscu trasy, w którym wcześniej upadły Nina Ortlieb oraz Marte Monsen. Vonn straciła panowanie nad nartami na skoczni, wypadła z trasy i z dużą siłą uderzyła w siatkę bezpieczeństwa. Przez kilka chwil leżała nieruchomo na śniegu, co natychmiast wzbudziło niepokój służb i kibiców. Na miejsce szybko wezwano helikopter ratunkowy. Po kilku minutach Amerykanka zdołała jednak podnieść się i zjechać na nartach do mety.

Wypadek Lindsey Vonn w Crans-Montanie. Odwołano zawody

Sytuacja wcale nie zakończyła się jednak uspokajająco. Po dotarciu na metę Lindsey Vonn została przetransportowana helikopterem do szpitala, gdzie miała przejść szczegółowe badania. Wypadek jej oraz dwóch innych zawodniczek sprawił, że organizatorzy zdecydowali się na odwołanie zawodów Pucharu Świata.

Decyzja ta wywołała spore kontrowersje. W transmisji telewizyjnej było widać konsternację wśród narciarek oczekujących na starcie. Breezy Johnson, która miała ruszyć jako kolejna, kręciła głową, wyraźnie nie rozumiejąc decyzji sędziów.

Wątpliwości nie krył również ekspert ZDF Marco Buechel. "Nie rozumiem odwołania, skoro twierdzą, że widoczność nie jest wystarczająco dobra. Owszem, jest słaba, ale nie ma mgły, więc widać wystarczająco daleko" - mówił. Dodał też, że z ludzkiego punktu widzenia można tę decyzję pojąć, jednak sportowcy na starcie byli zdezorientowani i komentowali ją słowami: "To żart". Buechel podkreślił, że to był ostatni wielki sprawdzian przed igrzyskami olimpijskimi i nawet sama Vonn może dziś zadawać sobie pytanie, po co podejmowała ryzyko, skoro zawody zostały anulowane.

Co dalej z Lindsey Vonn? Występ na igrzyskach pod znakiem zapytania

Zjazd w Szwajcarii miał być dla Lindsey Vonn kluczowym testem formy przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, gdzie planuje wystartować 8 lutego. Rzeczywisty rozmiar jej kontuzji wciąż pozostaje nieznany. Początkowo liczono, że skoro zdołała dojechać do mety o własnych siłach, uraz nie jest poważny. Niepokój budzi jednak lewe kolano, którym Amerykanka mocniej pracowała na trasie i które może być źródłem bólu.

