Chwile grozy na trasie PŚ. Zawodnicy zostali przetransportowani do szpitala

Do przerażających scen doszło podczas jednego z treningów przed zawodami Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w Kitzbuehel. 25-letni Barnabas Szollos doznał potwornie wyglądającego wypadku, po którym przez blisko pół godziny pomocy udzielało mu trzech lekarzy. Oprócz zawodnika z Izraela do szpitala przetransportowany został również Szwajcar Remi Cuche. U 23-latka doszło prawdopodobnie do zerwania więzadeł krzyżowych.