Chociaż narciarstwo alpejskie to zdecydowanie najpopularniejsza wśród Polaków dyscyplina zimowa, przynajmniej jeśli chodzi o jej rekreacyjne uprawianie, to jednak pod względem rywalizacji na najwyższym poziomie przez lata była w dużej zapaści. Zmieniło to dopiero pojawienie się Maryny Gąsienicy-Daniel, która przebojem wdarła się do światowej czołówki i notuje miejsca w czołowej "10" Pucharu Świata czy mistrzostw świata. Choć na pierwszą wygraną wciąż czeka.

Niedawno dołączyła do niej także Magdalena Łuczak, która coraz lepiej radzi sobie w Pucharze Świata i zaczęła regularnie punktować, a także zbliżać się do czołówki, co daje nadzieję, że podczas igrzysk olimpijskich w 2026 roku będziemy mieli dwie zawodniczki walczące o najwyższe lokaty. Zaczynają zresztą pojawiać się kolejne młode zawodniczki, błyszczące w juniorskich zmaganiach.

Takich nadziei nie było niestety jeśli chodzi o rywalizację mężczyzn, choć i tutaj zaczyna się poprawiać, czego dowodem są wyniki w Pucharze Dalekiego Wschodu.

Podcast Olimpijski. Najbardziej kontrowersyjna osoba w lekkiej atletyce zdaniem Piotra Liska. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Całe podium dla Polaków. Zdecydowała jedna setna

Jak poinformował Polski Związek Narciarski, w rozgrywanych w Yong Pyong w Korei Południowej zawodach w slalomie Polacy zajęli całej podium! Najlepszy okazał się Piotr Habdas, dla którego było to już drugie miejsce w "trójce" z rzędu. "Nasz kadrowicz zanotował bardzo dobre 20.42 FIS-punkty, co jest jego życiowym wynikiem i najlepszym polskim rezultatem w tym sezonie" - dodano w komunikacie PZN.

Tuż za nim, na drugim miejsc ex-aequo, uplasowali się bracia Michał i Jędrzej Jasiczkowie, którzy do zwycięzcy stracili zaledwie jedną setną sekundy! Wszystkie trzy miejsca na podium dla Polaków to nie lada wyczyn i rzadko możemy oglądać taki widok. Tym bardziej należy docenić naszych alpejczyków, którzy również powoli pukają do bram Pucharu Świata.

Wszystko musi się złożyć na to, by wjechać do "10", ale to jest możliwe. Musi być dobre ustawienie, trasa, muszę mieć swój dzień i dobre czucie. Tego dnia wszystko dobrze mi się składało, do tego dobrze czułam się na rozgrzewce, a dzień wcześniej dobrze jeździło mi się na treningu. Czuję, że mogę osiągać coraz lepsze wyniki ~ mówiła niedawno w rozmowie z Interią Magdalena Łuczak.

Może i jej koledzy, uskrzydleni występami w Azji, nawiążą do sukcesów koleżanek z kadry?

Piotr Habdas /

Michał Jasiczek /