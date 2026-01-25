Burza po decyzji PZN. Ojciec skrzywdzonej zawodniczki: "Koniec bezkarności"
W ostatnich kilkudziesięciu godzinach niespodziewanie doszło w polskim obozie do... pierwszej konfrontacji preolimpijskiej. Ta historia nie powinna się wydarzyć i z pewnością nikomu nie przynosi chluby. PZN dokonał korekty kadrowej w składzie na igrzyska w Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo, ale dopiero po burzy, jaka przetoczyła się przez media. Głos w sprawie zabiera ojciec Anieli Sawickiej, narciarki alpejskiej, która pierwotnie została bezpodstawnie pozbawiona olimpijskiej nominacji.
Temat zwrócił uwagę kibiców dopiero po sensacyjnym komunikacie Nikoli Komorowskiej. 19-letnia alpejka zrezygnowała z udziału w zbliżającej się imprezie czterolecia. Nie wytrzymała presji.
"W obliczu narastającego hejtu oraz bardzo złej atmosfery, jaka wytworzyła się po ogłoszeniu mojej nominacji na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026, podjęłam jedną z najtrudniejszych decyzji w moim życiu sportowym" - napisała w mediach społecznościowych.
To na znalazła się w kadrze na igrzyska, mimo że - trzymając się transparentnych wytycznych - miejsce należało się 25-letniej Anieli Sawickiej. Ostatecznie w atmosferze skandalu 25-latce przyznano prawo startu we Włoszech. Szerzej piszemy o tym TUTAJ.
Aniela Sawicka jednak w kadrze na ZIO 2026. Głos zabiera ojciec: "Nie będzie już bezkarności w szafowaniu władzą"
Już po dokonaniu kadrowej korekty, gromy spadły na Rafała Kota, członka zarządu PZN. Na na tenie TVP Sport dał do zrozumienia, że Sawicka może zapomnieć o dobrym wyniku w olimpijskiej rywalizacji.
- Sawicka może wystartować jedynie w slalomie, najbardziej obsadzonej konkurencji i nie ma żadnych szans, żeby znaleźć się w czołowej 30. Będzie to jeden przejazd i koniec. Ja jak i Polski Związek Narciarski przepraszam za tę pomyłkę. Rzeczywiście administracyjnie powinna jechać Sawicka, a sportowo Komorowska - oznajmił Kot.
W rodzinie Sawickich te słowa nie zostały dobrze odebrane. Ale dominuje poczucie ulgi i radość z przywróconej szansy. Teraz można się skupić już tylko na przygotowaniach do olimpijskiego startu.
- Jesteśmy wdzięczni, że Aniela jedzie na igrzyska - mówi w rozmowie z Onetem ojciec zawodniczki, Marcin Sawicki. - Przede wszystkim dziennikarzom i całej wielkiej społeczności sportów zimowych, która się za nami wstawiła i wpłynęła na decyzję PZN. To nie było tak, że zarząd sam doszedł do wniosku, że się pomylił.
- Obie zawodniczki są pokrzywdzone przez tę decyzję. A jak słyszałem po nagłośnieniu naszej sprawy, to ofiar niesprawiedliwego traktowania może być więcej. Ale dochodzą też do mnie głosy, że afera, która wybuchła w naszej sprawie, przywraca nadzieje ludziom na przyszłość i wiarę, że w PZN coś się zmieni. Nie będzie już bezkarności w szafowaniu władzą - dodaje tata Anieli.
Impreza w stolicy Lombardii i okolicach odbędzie się w dniach 6-22 lutego. Na alpejskim stoku oprócz Sawickiej zobaczymy również doświadczoną Marynę Gąsienicę- Daniel.