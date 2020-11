Burmistrz Zakopanego: Nosal dla narciarzy najwcześniej za dwa, trzy lata

Burmistrz Zakopanego ocenił, że nowe trasy narciarskie na stoku Nosala powstaną najwcześniej za dwa do trzech lat. Wszystko zależy od inwestora, ponieważ jest zgoda ministerstwa środowiska na wycinkę 1,5 hektara lasu w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz uchwalono nowy plan zagospodarowania przestrzennego – powiedział burmistrz Leszek Dorula.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. To musiało boleć! Narciarz zaliczył wypadek na samym końcu. Wideo © 2020 Associated Press

"Przeprowadziłem w ostatnim czasie rozmowy z panem prezydentem Andrzejem Dudą, który sam zaangażował się w przyszłość Nosala i postanowiliśmy, że będziemy nadal wspierać tą inwestycję i dążyć do tego, aby jak najszybciej narciarze mogli jeździć ze szczytu Nosals. Na dzień dzisiejszy jest opracowany nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru tej góry, który daje możliwość zbudowania tam stoku narciarskiego i wyciągów, na którym będą mogły odbywać się zawody narciarskie rangi światowej. Myślę, że inwestycja może tam powstać w przeciągu dwóch do trzech lat. Kwestia jest tylko, kto zainwestuje w przyszły stok narciarski i jakie wyciągi tam powstaną. My dołożymy wszelkich starań żeby ta inwestycja powstała jak najszybciej" - powiedział burmistrz Zakopanego Leszek Dorula.

Reklama

Historyczna trasa narciarska ze szczytu Nosala, na którą narciarze dostawali się jednoosobową, wysłużoną kolejką, jest nieczynna od 2009 r. Stary, wybudowany w latach 60-tych ubiegłego wieku wyciąg oraz trasa nie spełniały żadnych wymogów. Z uwagi na skomplikowaną sytuację właścicielską stoku nie czyniono tu żadnych inwestycji. Stacja dolna wyciągu głównego wraz z dolną częścią stoku leży poza granicami TPN na gruntach prywatnych. Górna część trasy leży natomiast na terenie parku narodowego, a stara kolejka krzesełkowa należy do Centralnego Ośrodka Sportu. Stok wraz z infrastrukturą wymaga inwestycji, aby dostosować stację do współczesnych standardów i wymagań narciarzy. Potrzebny jest nowoczesny wyciąg krzesełkowy i sztuczne naśnieżanie.

Zielone światło dla inwestycji dała rada naukowa Tatrzańskiego Parku Narodowego, która zgodziła się na poszerzenie istniejącej trasy narciarskiej na Nosalu. Obok trasy istniejącej będzie mogła powstać dodatkowa trasa tzw. rozgrzewkowa i treningowa, co spełni wymogi FIS.

Nosal (1206 m n.p.m.) to szczyt reglowy w Tatrach położony między Doliną Olczyską a Doliną Bystrą. Na górę prowadzą trzy szlaki turystyczne. Od strony północnej (od Zakopanego) na Nosalu usytuowany jest charakterystyczny śródleśny stok narciarski w kształcie litery "S". Pierwszą trasę narciarską na Nosalu utworzono już w 1953 r., a pierwszy wyciąg wybudowano cztery lata później. W 1967 r. powstał jednoosobowy wyciąg krzesełkowy na szczyt, który obecnie niszczeje. W 1974 r. na Nosalu rozegrano Puchar Świata w narciarstwie alpejskim mężczyzn.

Szymon Bafia