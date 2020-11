Branża narciarska: Obostrzenia wyśrubowane bardziej niż dla galerii handlowych

Obostrzenia dla stacji narciarskich ogłoszone we wtorek są bardziej wyśrubowane, niż te dla galerii handlowych, ale cieszymy się, że w ogóle sezon zimowy będziemy mogli otworzyć – oceniła Sylwia Groszek, rzeczniczka Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych zrzeszających 90 proc. ośrodków narciarskich w kraju.

"Reżim w stacjach narciarskich jest zdecydowanie większy niż gdziekolwiek indziej. Te obostrzenia są dla nas bardziej wyśrubowane niż dla galerii handlowych. Tylko podając dla przykładu, w galeriach handlowych może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, a jest to przestrzeń zamknięta, natomiast na stokach narciarskich to jedna osoba na 100 metrów kwadratowych w przestrzeni otwartej" - zaznaczyła rzeczniczka.

Podkreśliła ona, że sukcesem jest pozwolenie na działanie wyciągów.

"Ta zima dla ośrodków narciarskich będzie bardzo specyficzna i zupełnie odmienna od poprzednich. Będziemy działali w specyficznych warunkach. Dotyczą nas reżimy sanitarne analogicznie jak w innych branżach. My będąc odpowiedzialną branżą, już po doświadczeniach wiosennych i letnich, wypracowaliśmy pewne procedury działania, które sprawdziły nam się. W sezonie letnim, kiedy niektóre wyciągi woziły turystów, w naszych ośrodkach nie było dużych ognisk zakażeń, więc myślę, że podobnie będzie i zimą" - dodała Groszek.

Rzeczniczka zwróciła uwagę, że nie wyobraża sobie, że to gestorzy wyciągów będą zobligowani do sprawdzania, czy dany narciarz jeździ z rodziną czy nie. Według obostrzeń, miejsca w gondoli czy na krzesełku będą mogły zajmować osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystyczno-narciarskiej.

Dodała także, że będą informować narciarzy, aby podróżowali koleją w grupie znających się osób.

"Nie mamy możliwości legitymowania narciarzy czy jeżdżą rodzinnie, natomiast liczymy na ich odpowiedzialne podejście, a ten model sprawdził się wiosną i latem" - dodała.

Rzeczniczka zwróciła uwagę, że stoki narciarskie to jedne z bezpieczniejszych miejsc jeżeli chodzi o możliwość zakażenia się.

Szymon Bafia