Utytułowany narciarz alpejski Bode Miller zamierza otworzyć własną akademię sportów zimowych w okolicy Big Sky. 42-letni Amerykanin, który zakończył karierę w 2017 roku, we współpracy z Institute for Civic Leadership Academy rusza też z cyklem szkoleń online.

Program edukacyjny w wersji wirtualnej stworzony został z myślą o młodych alpejczykach, snowboardzistach, biegaczach narciarskich i miłośnikach innych zimowych aktywności.

Miller będzie odpowiedzialny za bezpośredni kontakt z uczniami, tworzenie materiałów wideo oraz będzie uczestniczył w webinariach, które mają pomóc trenerom z lokalnych klubów w lepszym szkoleniu swoich podopiecznych.

- Szkolenie online pozwala młodym zawodnikom funkcjonować według ich własnego grafika, a jednocześnie zdobyć cenną wiedzę i rozwijać się - argumentował zdobywca sześciu medali olimpijskich.

Choć projekt dopiero rusza, to już zgłosili się chętni. Zainteresowanie udziałem wyraziło jak na razie ok. 100 osób. Koszt uczestnictwa to 13 tysięcy dolarów, możliwa jest pomoc finansowa.

- Chcemy tu stworzyć wielkie gwiazdy. Ludzi, którzy będą zaangażowani w naszą społeczność. Może to brzmi idealistycznie, ale to jest część naszej wizji, DNA całego tego projektu - przekonywał dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

