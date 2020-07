Alpejskie MŚ. Zawody w Cortina d'Ampezzo jednak w pierwotnym terminie

Mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim odbędą się zgodnie z planem w Cortina d'Ampezzo 9-21 lutego 2021 roku. Wcześniej organizatorzy poprosili o przeniesienie imprezy na 2022, ponieważ włoski region został silnie dotknięty pandemią koronawirusa.

O przełożenie zawodów Włosi zwrócili się do Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) na posiedzeniu Rady FIS 25 maja.

"Od tego czasu duża część rodziny FIS wspólnym wysiłkiem wsparła Włoską Federację Sportów Zimowych i aktywnie pracowała nad takim rozwiązaniem, aby mistrzostwa świata Cortina 2021 mogły odbyć się zgodnie pierwotnym planem" - napisała FIS w komunikacie.

Organizatorzy proponowali, aby zawody przełożyć na marzec 2022 roku. Na 4-20 lutego planowane są zimowe igrzyska w Pekinie. Cztery lata później olimpiada ma się odbyć w Mediolanie i właśnie w Cortina d'Ampezzo.

