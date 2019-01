Alpejskie MŚ. Max Franz nie wystąpi z powodu kontuzji

Austriacki alpejczyk Max Franz ma pękniętą kość stopy i nie wystartuje w mistrzostwach globu w szwedzkim Aare 4-17 lutego. Kontuzji 29-letni narciarz doznał podczas piątkowej rywalizacji Pucharu Świata w zjeździe w Kitzbuehel.

Franz, brązowy medalista MŚ w tej konkurencji sprzed dwóch lat, nie ukończył w piątek swojego przejazdu. Po zejściu z trasy skarżył się na ból prawej stopy i został przebadany na miejscu, a następnie trafił do szpitala. Tam ustalono, że doszło do pęknięcia kości pięty, co oznacza od sześciu do ośmiu tygodni przerwy w startach.

Jak poinformował lekarz austriackiego zespołu Martin Gruber prawdopodobnie nie będzie konieczna operacja, za to narciarzowi zostanie założony gips.

- Dalsza kuracja będzie zależała od tego, czy Max będzie odczuwał ból, i jak szybko nastąpi poprawa - powiedział Gruber.

Franz odniósł w tym sezonie dwa zwycięstwa w Pucharze Świata: wygrał zjazd w Lake Louise i supergigant w Beaver Creek.

Piątkowe zawody wygrał Włoch Dominik Paris. Był to jego trzeci triumf na tej trasie w karierze. Więcej razy dokonali tego tylko Szwajcar Didier Cuche (pięć) i Austriak Franz Klammer (cztery).