Zjazd kobiet we francuskim Val d'Isere, zaliczany do Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, ze względu na złe warunki pogodowe został przełożony na niedzielę. Wcześniej z tego samego powodu zrezygnowano z rywalizacji mężczyzn w tej konkurencji we włoskiej Val Gardenie.

Przeprowadzenie zmagań alpejek uniemożliwiły intensywne opady śniegu. Pierwotnie rywalizacja miała rozpocząć się o godz. 10.30, ale przekładano ją dwukrotnie. Po tych zmianach zawodniczki miały pojawić się na trasie o godz. 12.30, ale aura wciąż była niesprzyjająca i rywalizację odwołano.

Po pewnym czasie poinformowano, że zjazd został przełożony na niedzielę. Według pierwotnego planu tego dnia w Val d'Isere miała się odbyć kombinacja.

