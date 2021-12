O odwołaniu zmagań w Mariborze z powodu braku śniegu powiadomiono w czwartek. W tym położonym na wysokości ok. 275 metrów n.p.m. ośrodku regularnie brakuje śniegu i mroźnej aury. To trzeci sezon z rzędu, kiedy zaplanowane tam gigant i slalom przeniesiono do Kranjskiej Gory.

Alpejski PŚ. Maryna Gąsienica Daniel osiąga dobre wyniki

Najbliższe zawody cyklu z udziałem kobiet odbędą się 4 stycznia, kiedy alpejki wystartują w slalomie w Zagrzebiu.

W poprzednim tygodniu Maryna Gąsienica-Daniel dwukrotnie we francuskim Courchevel zajęła szóste miejsce w slalomie gigancie, co jest jej najlepszym wynikiem w PŚ. Święta spędziła w Polsce, a przed zawodami w Lienzu (28-29 grudnia) okazało się, że jest zakażona koronawirusem.