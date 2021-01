Alpejski PŚ. W Kitzbuehel pierwotny program, dodatkowe zawody we Flachau

W sobotę i niedzielę w austriackim kurorcie Flachau odbędą się dwa zawody w slalomie zaliczane do alpejskiego Pucharu Świata. Pierwotnie mężczyźni mieli rywalizować w Wengen, ale tam rywalizacja została odwołana z powodu pandemii.

Potem poinformowano, że alpejczycy będą startować w Kitzbuehel, ale w środę okazało się to też niemożliwe, ponieważ w niedaleko położonym Jochbergu stwierdzono ognisko mutacji koronawirusa.

W Kitzbuehel miał się w tym tygodniu odbyć zjazd i slalom, które z powodu pandemii nie mogą się odbyć w Wengen. Zmieniono już nawet pierwotny program zawodów w tym austriackim kurorcie. Według nowego planu, 16 i 17 stycznia miały się odbyć slalomy, 22 i 23 stycznia - zjazdy, a 24 stycznia - supergigant

Teraz jednak wrócono do pierwotnego kalendarza Pucharu Świata, a dwa slalomy odbędą się w sobotę i niedzielę w położonym niedaleko Salzburga kurorcie Flachau. Zaznaczono jednak, że ekipy mogą przyjechać dopiero w piątek.

We Flachau gotowa jest cała infrastruktura, ponieważ we wtorek rywalizowały tam jeszcze kobiety.

Nie wiadomo na razie, co z planowanymi na 22-24 stycznia zawodami na słynnej trasie Hahenkamm w Kitzbuehel. Rywalizacja w tym terminie także stanęła pod znakiem zapytania. Wszyscy mieszkańcy powiatu mają teraz przejść testy PCR i jeśli te nie wykażą większej liczby zakażonych, wówczas rywalizacja w kolejnym tygodniu może dojść do skutku. Jeśli tak się stanie, to w piątek odbędzie się supergigant, w sobotę zjazd, a w niedzielę slalom.

