Alpejski PŚ. Val di Fassa zastąpi Yanqing na koniec lutego

Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) poinformowała we wtorek, że odwołane zawody alpejskiego Pucharu Świata w chińskim Yanqing w dniach 27-28 lutego 2021 przeniesione zostały do Val di Fassa we Włoszech.

Na początku grudnia zapadła decyzja, że z powodu narastającego zagrożenia Covid-19 w lutym i marcu nie uda się przeprowadzić w Chinach imprez m.in. rangi PŚ w sportach zimowych.

FIS postanowił, że rywalizacja w alpejskim pucharze globu kobiet przeniesiona zostanie do Val di Fassa. W sobotę 27 lutego odbędzie się rywalizacja w zjeździe, a następnego dnia w supergigancie.

