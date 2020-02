Alpejski PŚ: Thomas Dressen wygrał zjazd w Saalbach-Hinterglemm

Niemiec Thomas Dressen wygrał zjazd w austriackim Saalbach-Hinterglemm zaliczany do alpejskiego Pucharu Świata. Wyprzedził o 0,07 s Szwajcara Beata Feuza, który niemal na pewno zgarnie małą Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji tej konkurencji.

Zdjęcie Thomas Dressen /AFP

Kolejne lokaty zajęli również reprezentanci Szwajcarii - Mauro Caviezel (0,09 s straty), Carlo Janka (0,26) i Niels Hintermann (0,49). Polacy nie startowali.

To piąte zwycięstwo Dressena w karierze, a trzecie w tym sezonie. Wszystkie odniósł w zjazdach. Pozostaje jedynym narciarzem, który może jeszcze wyprzedzić Feuza w klasyfikacji tej konkurencji. Szanse ma jednak minimalne - traci do niego 194 punkty, a do zdobycia pozostało 200.

- Na mecie pomyślałem sobie: "Mam zwidy czy co? Przecież to niemożliwe, że jestem na czele mimo błędu na górnym odcinku" - powiedział Niemiec.

W klasyfikacji generalnej prowadzi specjalizujący się w konkurencjach technicznych Norweg Henrik Kristoffersen, który zgromadził 903 punkty. Dressen jest dopiero na 10. pozycji - 510 pkt. Feuz ma 697 i jest piąty.

Na 10. miejscu w czwartkowych zawodach sklasyfikowany został Norweg Aleksander Aamodt Kilde. Dało mu to 26 punktów, dzięki czemu zmniejszył stratę w "generalce" do Kristoffersena do 21 punktów. W piątkowym supergigancie lider również nie wystartuje, więc Kilde może objąć prowadzenie.

Zawody w Saalbach-Hinterglemm nie były pierwotnie przewidziane w kalendarzu PŚ w tym sezonie. Pojawiły się w nim w styczniu, gdy zdecydowano, że zastąpią planowaną na 15-16 lutego próbę tras olimpijskich w chińskim Yanqing. Trzeba było ją jednak odwołać ze względu na epidemię koronawirusa. Igrzyska mają się tam odbyć w 2022 roku.

Wyniki:

1. Thomas Dressen (Niemcy) 1.32,96

2. Beat Feuz (Szwajcaria) 1.33,03

3. Mauro Caviezel (Szwajcaria) 1.33,05

4. Carlo Janka (Szwajcaria) 1.33,22

5. Niels Hintermann (Szwajcaria) 1.33,45

6. Kjetil Jansrud (Norwegia) 1.33,50

. Vincent Kriechmayr (Austria) 1.33,50

Klasyfikacja zjazdu (po 8 z 10 zawodów):

1. Beat Feuz (Szwajcaria) 600 pkt

2. Thomas Dressen (Niemcy) 406

3. Dominik Paris (Włochy) 384