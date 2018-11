Alpejski PŚ. Shiffrin wygrała slalom w Levi

Dwukrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli Amerykanka Mikaela Shiffrin wygrała pierwszy w sezonie slalom alpejskiego Pucharu Świata w fińskim Levi. Drugie miejsce zajęła Słowaczka Petra Vlhova ze stratą 0,58 s, a trzecie Austriaczka Bernadette Schild - 0,79 s.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PŚ w Wiśle. Czas na konkurs drużynowy. Wideo INTERIA.TV

Shiffrin prowadziła po pierwszym przejeździe rezultatem 45,06, druga ze stratą 0,14 s była mistrzyni olimpijska z Pjongczangu Szwedka Frida Hansdotter, a trzecia Vlhova - strata 0,59.

Reklama

W drugim przejeździe Amerykanka utrzymała prowadzenie, choć miała tylko piąty czas. Najszybsza była Schild, która z 12. pozycji po pierwszym przejeździe, awansowała na podium. Liderka straciła do niej 0,64 s, ale to wystarczyło do utrzymania pierwszej pozycji.

Słabiej natomiast w drugim przejeździe wypadła Hansdotter. Była o 1,31 wolniejsza od Schild i spadła na czwarte miejsce. Polki nie startowały.

W klasyfikacji generalnej alpejskiego PŚ prowadzi Shiffrin - 160 pkt, przed Francuzką Tessą Worley - 100 pkt i Szwajcarką Wendy Holdener - 81 pkt.

Zdjęcie Mikaela Shiffrin wygrała slalom w Levi / AFP